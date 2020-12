Desembargadora afasta Crivella das funções públicas e diz que ele comanda organização criminosa

247 - A Justiça carioca decretou a suspensão da função pública do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), preso nesta terça-feira (22) em uma operação conjunta da Polícia Civil e do MP-RJ prendeu, no âmbito das investigações sobre a existência de um suposto "QG da propina" na capital fluminense.

No despacho que resultou na prisão do político, a desembargadora Rosa Helena Penna Macedo Guita aponta Crivella como o líder de uma organização criminosa que atuava na prefeitura e que sua permanência à frente do Executivo municipal traria riscos à ordem pública.

Segundo a desembargadora, apesar de faltarem poucos dias para o término do mandato, os contratos irregulares poderiam continuar ativos, possibilitando que os investigados pelo esquema de corrupção continuassem a receber propinas. Guita também ressaltou que Crivella tina conhecimento das irregularidades também "autorizava a prática de tais crimes e deles se locupletava".

Além de Crivella, os agentes também prenderam o empresário Rafael Alves e o delegado Fernando Moraes. Um outro alvo da ação, o ex-senador Eduardo Lopes, não foi encontrado pelas autoridades.

