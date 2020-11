Desembargadora que atacou Marielle é eleita para o Órgão Especial do TJ-RJ

247 - A desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Marília Castro Neves, que ganhou notoriedde após disparar ofensas nas redes contra a vereadora Marielle Franco dias após o assassinato da parlamentar, foi eleita nesta segunda-feira (30) integrante do Órgão Especial do TJ, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Marília foi eleita mesmo tendo sido condenada recentemente em uma ação por danos morais e com o CNJ abrindo um processo administrativo contra ela na semana passada. Em 30 de outubro, a desembargadora foi condenada pela 1ª Vara Cível do Rio de Janeiro a pagar indenização à família de Marielle por ter publicado nas redes após a morte da vereadora que ela tinha “engajamento com bandidos” e afirmando que ela havia “sido eleita pelo tráfico”.

