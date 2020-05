Desempregada não consegue auxílio de R$ 600 por constar como 'presidente da República' em sistema

O sistema do governo mostra que Adeyula Rodrigues tem empregos ativos na Secretaria de Educação do Espírito Santo e na Prefeitura de Vila Velha (ES) edit

247 - A desempregada Adeyula Rodrigues não conseguiu receber o auxílio emergencial de R$ 600 disponibilizado pelo governo federal por constar no sistema que tem dois empregos. O mais curioso é que um dos empregos acusados pelo sistema é o de presidente da República, de acordo com a coluna de Guilherme Amado, da Época.

Segundo a repórter Siumara Gonçalves, do jornal A Gazeta, do Espírito Santo, o emprego de presidente seria na Secretaria de Educação do estado. O outro emprego que teria Adeyula é de auxiliar de secretaria pela Prefeitura de Vila Velha (ES).

O fato é que Adeyula Rodrigues trabalhou na Secretaria de Educação até agosto de 2019 e que, agora, está desempregada.

