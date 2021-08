Desgoverno de bandidos, diz Freixo após ordem de prisão contra Roberto Jefferson

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) criticou a aliança entre o governo Jair Bolsonaro e o ex-deputado federal Roberto Jefferson, alvo de uma ordem de prisão expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito da milícia digital, que é uma continuidade do inquérito dos atos antidemocráticos.

"Ministro Alexandre de Moraes mandou prender Roberto Jefferson por ataques contra as instituições democráticas. Condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Jefferson é um dos principais aliados de Bolsonaro. Desgoverno de bandidos", escreveu o parlamentar no Twitter.

