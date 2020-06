Desistência de Freixo aumenta as chances de vitória de Paes no primeiro turno

De acordo com pesquisa do Instituto VER, de Belo Horizonte, no primeiro cenário, o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (DEM) surge com 31,3% das intenções de votos, mais do que a soma de todos os adversários edit

Agência Poder - A primeira pesquisa realizada após a desistência do deputado Marcelo Freixo (PSOL) mostra a consolidação definitiva da candidatura do ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) na disputa pela prefeitura do Rio. No dois cenários, Paes se isola dos demais candidatos, com possibilidade de vencer no primeiro turno. No primeiro cenário, surge com 31,3% das intenções de votos, mais do que a soma de todos os adversários. Em segundo lugar, bem distante, aparece o prefeito Marcelo Crivella com 10,8%. Marta Rocha, do PDT, é a terceira colocada, seguida por Chico Alencar (PSOL), com 4,5%, Alesandro Molon (PSB), 2,9; Benedita da Silva (PT), 2,1; Otoni de Paula (PSC), 1,1; Paulo Marinho( PSDB)0,7%; Rodrigo Amorin (PSC), 0,3 e Hugo Leal (PSD), 0,1. Os brancos, nulos ou nenhum deles chegam a 26,9%. Não sabe e não respondeu 12,4%.

O segundo cenário é animador para o PT. Com a troca da candidatura de Chico Alencar pela do vereador Tarcísio Mota no PSOL, a provável candidata do PT, depurada Benedita da Silva, cresce, ultrapassa Martha Rocha e fica em terceiro lugar empatada tecnicamente com Marcelo Crivella. Neste cenário também a liderança de Eduardo Paes é tranquila com 25,1%; seguido por Crivella com 9,6%; Benedita, 6,6; Martha Rocha, 6; Tarcisio Motta, 3,8; Molon 3,1; Otoni, 1,5; Paulo Marinho, 0,7; Rodrigo Amorin, 0,5 e Hugo Leal, 0,3. Os brancos, nulos ou nenhum deles batem a casa dos 30,2% e não sabe ou não respondeu 12,6.

O Instituto VER, de Belo Horizonte, ouviu 1000 pessoas na capital, entre os dias 20 e 23 de maio, A margem de erro é de 3%.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.