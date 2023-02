Deslizamento atinge casas e deixa um soterrado em Ferraz, diz PM

Apoie o 247

247 - O temporal da tarde desta quinta-feira (23) provocou um deslizamento de terra em Ferraz de Vasconcelos, município da Região Metropolitana de São Paulo. Três casas foram atingidas. De acordo com o capitão Kaio de Siqueira Domingues, um homem foi soterrado e os bombeiros trabalham na tentativa de localizá-lo.

A polícia disse que a vítima é Ednei Gomes, de 45 anos, morador em um dos imóveis com duas filhas. Elas não foram atingidas.

Outra parte do estado de São Paulo, no litoral, foi atingida com enchentes no último final de semana. Pelo menos 49 pessoas morreram, sendo 48 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Mais de 4 mil pessoas ficaram desalojadas (morando na casa de parente ou amigo) ou desabrigadas (que precisam do Poder Público para ter onde ficar).

