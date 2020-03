São 15 óbitos em Guarujá, três em Santos e uma em São Vicente. De acordo com a Defesa Civil do estado de São Paulo, o número de desabrigados é 198, sendo 155 no Guarujá, seis em São Vicente e 37 em Santos edit

247 - A Defesa Civil do estado de São Paulo e o Corpo de Bombeiros confirmaram a 19ª morte por conta dos deslizamentos em morros da Baixada Santista. São 15 óbitos em Guarujá, três em Santos e uma em São Vicente. Outras 29 pessoas estão desaparecidas. De acordo com o balanço do órgão, o número de desabrigados é 198, sendo 155 no Guarujá, seis em São Vicente e 37 em Santos.

Foram disponibilizadas 15,6 toneladas de materiais para ajuda humanitária (água potável, água sanitária, colchões, cobertores e cestas básicas) aos municípios afetados. Os produtos ficarão armazenados no depósito do Fundo Social de Santos e serão distribuídos com a solicitação das defesas civis municipais.