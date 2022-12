Desmonte na educação deixa universidade federal em MG com R$ 71 na conta

Apoie o 247

247 - A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) anunciou que sobraram apenas R$ 71 nas contas da instituição após o governo Bolsonaro bloquear R$ 2,7 milhões do orçamento da instituição no final de novembro. As informações são do Uol.

Segundo a universidade, o novo bloqueio anunciado pelo governo zerou completamente os recursos para o mês de dezembro. Em nota, a instituição disse, ainda, que não tem mais como pagar auxílio estudantil e os contratos de alimentação, segurança, limpeza e transporte.

Nesta terça-feira (6), em nota encaminhada a estudantes, professores e funcionários, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) informou que, pelo mesno motivo, 200 mil bolsas de estudo de mestrado, doutorado e pós-doutorado não serão pagas em dezembro.

A presidente da Capes, Claudia Toledo, se encontra nesta quarta-feira (7) com o ministro da Educação, Victor Godoy, para pedir a liberação de R$ 200 milhões para o pagamento de bolsas.

