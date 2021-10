Desmoronamento em caverna deixa bombeiros civis soterrados

Há risco de mais desmoronamentos na região. Uma equipe especializada no tipo de solo do local deve auxiliar os socorristas no resgate. edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Ao menos 12 pessoas ficaram soterradas após o desmoronamento em uma gruta na zona rural de Altinópolis (SP) na madrugada deste domingo (31). De acordo com o Corpo de Bombeiros, 26 bombeiros civis faziam um treinamento no interior da gruta quando o teto da caverna desmoronou, deixando parte do grupo retido.

De acordo com informações da Globo News, cinco vítimas já foram retiradas, algumas delas com fraturas e hipotermia. Sete pessoas continuam soterradas. O Corpo de Bombeiros informou ainda que 6 viaturas e 20 bombeiros com apoio do SAMU e policiamento estão no local.

Ainda segundo a Globo News, há risco de mais desmoronamentos na região. Uma equipe especializada no tipo de solo do local deve auxiliar os socorristas no resgate.

PUBLICIDADE

Conforme a Prefeitura de Altinópolis, o acidente ocorreu na Gruta “Duas Bocas”, que fica em uma propriedade particular.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE