Desprezada, Janaína acusa Bolsonaro de forjar teatro com STF: “quer a militância sempre atiçada”

247 - Candidata ao Senado e rejeitada por Bolsonaro, que optou pelo apoio a Marcos Pontes, Janaína Paschoal anda irritada nas redes e acusou o chefe do executivo de forjar um teatro com o STF para se vitimizar com militância.

"Vou irritar vocês, mas preciso dizer a verdade. Eu acho que a briga de Bolsonaro com o STF é teatro. Acho, de verdade, que está tudo bem ali e ele joga para a torcida, a fim de deixar a militância sempre atiçada. Vejam vocês se tem lógica", disse.

