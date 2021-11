Dezenove dos 26 suspeitos mortos em ação policial em Varginha são identificados e têm de 24 a 42 anos

Apoie o 247

247 - Um total de 19 corpos foi identificado até as 11h50 desta quarta-feira (3), após a operação policial em Varginha, no Sul de Minas, no último domingo (31). Ao todo, 26 pessoas morreram na ação. Nenhum dos policiais foi ferido.

De acordo com o portal G1, 16 corpos já foram liberados para os familiares.

Os corpos estão no Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, em Belo Horizonte.

Confira a lista dos identificados publicada pelo G1:

1. Artur Fernando Ferreira Rodrigues, 27 anos, Uberaba (MG) - liberado;

Tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo e receptação.

2. Dirceu Martins Netto, 24 anos, Rio Verde (GO) - liberado;

3. Eduardo Pereira Alves, 42 anos, Brasília (DF) - liberado;

4. Evando José Pimenta Junior, 37 anos, Uberlândia (MG)- liberado;

Evando e José Rodrigo Damas Alves, outro homem que morreu durante o confronto com a polícia em Varginha, se conheciam. Em 2016, eles foram abordados pela polícia em Uberlândia (MG). Segundo o boletim de ocorrência, José Rodrigo era o motorista e dirigia com sintomas de embriaguez. Evando "se apresentou como o dono do carro".

5. Gerônimo da Silva Sousa Filho, 28 anos, Porto Velho (RO) - liberado;

De acordo com a Polícia Civil de Rondônia, Gerônimo foi quem assassinou o dono de uma pet shop de Porto Velho por não concordar com o preço cobrado pelo serviço. Ele estava foragido da Justiça há oito meses.

6. Gilberto de Jesus Dias, 29 anos, Uberlândia (MG) - liberado;

Tinha passagens por furto e tráfico de drogas.

7. Giuliano Silva Lopes, 32 anos, Uberlândia (MG) - liberado;

Em 2012, uma vítima reconheceu Giuliano como o autor de um roubo na Avenida Rondon Pacheco, no Bairro Aparecida, em Uberlândia. Também tinha passagens por ameaçar a ex-namorada. A ocorrência foi registrada em 2012. Em 2011, houve outro registro de ameaça. "Ô desgraça, você tá louco. Eu sou bandido. Tu vai ver comigo, cara, eu sei onde você mora". As palavras, segundo o registro, foram ditas a um PM. Também tinha passagens por furto e homicídio.

8. Gleisson Fernando da Silva Morais, 36 anos, Uberaba (MG) - liberado;

Passagens por furto e roubo. Em 2015, Gleison foi preso ao tentar entrar em um supermercado. Em 2012, participou do assalto ao prédio da ABZC, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebú, em Uberada.

9. Isaque Xavier Ribeiro, 37 anos, Gama (DF);

10. Itallo Dias Alves, 25 anos, Uberaba (MG) - liberado;

Em 2012, quando era menor de idade, participou de um assalto à mão armada. Também tinha passagens por dirigir sem carteira de habilitação.

11. José Filho de Jesus Silva Nepomuceno, 37 anos, Caxias (MA) - liberado;

12. José Rodrigo Dama Alves, 33 anos, Uberlândia (MG) - liberado;

Tinha passagens pelo sistema carcerário. Em julho de 2018, foi abordado pela Polícia Militar com um carro furtado.

13. Julio Cesar de Lira, 36 anos, Santos (SP) - liberado;

14. Nunis Azevedo Nascimento, 33 anos, Novo Aripuanã (AM) - liberado;

De acordo com o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), na ficha criminal de Nunis só havia um processo no Juizado Especial Cível da Comarca de Humaitá. Na ocasião, ele havia sido denunciado por um acidente de trânsito, em 2015, mas a autora da ação não compareceu a uma audiência e, em consequência, o Judiciário não continuou com o processo, posteriormente arquivado.

15. Raphael Gonzaga Silva, 27 anos, Uberlândia (MG) - liberado;

Tinha passagens por tráfico de drogas e receptação.

16. Ricardo Gomes de Freitas, 34 anos, Uberlândia (MG) - liberado;

17. Romerito Araujo Martins, 35 anos, Goiânia (GO);

18. Thalles Augusto Silva, 32 anos, Uberaba (MG) - liberado;

Participou em 2012 de um roubo a uma loja de material de construção. Ele e um comparsa levaram R$ 13 mil em dinheiro e correntes de ouro de funcionárias do estabelecimento.

19. Zaqueu Xavier Ribeiro, 40 anos, Goiânia (GO).

Foram identificados por meio de exame datiloscópico (impressão digital), em trabalho feito conjuntamente pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil de Minas Gerais, que emitiu 13 laudos, e pela Polícia Federal, que emitiu sete.

