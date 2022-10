"Dia 30, a gente cassa o pedófilo", diz Haddad

"Bolsonaro consegue ser pior que o Arthur do Val", declarou o candidato ao governo de São Paulo após Bolsonaro dizer que "pintou um clima" com menina de 14 anos edit

247 - Candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) reagiu pelo Twitter neste domingo (16) à fala de cunho pedófilo de Jair Bolsonaro (PL) durante participação em um podcast.

"O Bolsonaro consegue ser ainda pior do que o Arthur do Val. Impressionante. Dia 30, a gente cassa o pedófilo", escreveu Haddad.

Na entrevista, Bolsonaro contou uma história de quando encontrou meninas "14 ou 15 anos", "bonitas", "arrumadinhas", em uma comunidade na região periférica de Brasília: "pintou um clima".

Arthur do Val

Em áudios obtidos pelo Brasil 247 em março deste ano, o deputado estadual Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, falava sobre as mulheres ucranianas - que vivem uma guerra desde fevereiro - de forma objetificada, machista e misógina: "a fila das refugiadas, irmão, sei lá, de 200 metros mais, só deusa. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Detalhe hein. Elas são fáceis, porque são pobres. Aqui, minha carta do Instagram funciona demais. Não peguei ninguém, mas colei em duas mina".

