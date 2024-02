"Dia importante para São Paulo e para o Brasil", diz Gleisi sobre filiação de Marta ao PT

Cerimônia de filiação acontece nesta sexta-feira e contará com a presença do presidente Lula e do pré-candidato à prefeitura da capital, Guilherme Boulos edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), usou as redes sociais para comemorar o retorno da ex-prefeita Marta Suplicy ao partido para ser a vice na chapa encabeçada pelo deputado federal Guilherme Boulos (Psol) na disputa pela Prefeitura de São Paulo.

“Hoje é um dia importante para São Paulo e para o Brasil. Nossa ex-prefeita Marta está voltando ao PT, para ser companheira de chapa do Guilherme Boulos na eleição para prefeito. Estaremos lá, com a força da nossa militância, com o presidente Lula para dar a partida em mais uma grande campanha, em defesa do povo e enfrentando a extrema-direita”, postou Gleisi no X, antigo Twitter.

A cerimônia de filiação de Marta Suplicy será realizada às 18h desta sexta-feira na Casa de Portugal, centro cultural localizado no bairro da Liberdade, em São Paulo. O evento contará com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

