Diadema cria Observatório de Segurança Escolar para prevenir atentados

247 - Diante da recente onda de atentados a escolas no Brasil, a Prefeitura de Diadema (SP), comandada pelo prefeito José de Filippi Júnior (PT), criou programas para prevenir ações deste tipo.

A Secretaria de Educação da cidade desenvolveu o "Escola que Protege", que tem entre suas ações o atendimento presencial de assistentes sociais, psicólogos e psicopedagogos para famílias e estudantes. Além disso, é feito o monitoramento de frequência escolar e enfrentamento ao "bullyng", que se somam ao monitoramento por câmeras nas 60 unidades da rede municipal de educação, 24 horas por dia.

O monitoramento é feito pela Guarda Civil Municipal, desde dezembro de 2022, visando aumentar a sensação de segurança e inibir furtos e roubos. A cidade também estuda implementar um sistema de comunicação direta entre servidores da educação e a central de monitoramento.

Para somar ao "Escola que Protege", será criado o Observatório de Segurança Escolar. O objetivo, segundo reportagem do Estado de S. Paulo , é “integrar o poder público com representantes da sociedade civil para a construção de espaço de diálogo, reflexão e discussão sobre a realidade de cada escola da rede escolar e fortalecer a cultura de paz nas escolas, que só é possível de ser construída com o envolvimento da comunidade escolar e seu entorno. Este Observatório de Segurança Escolar, que será num fórum permanente, reunirá pais, professores, alunos, lideranças comunitárias dos territórios, que serão convidados a serem coautores do processo de construção de políticas de prevenção a violência nas escolas, em parceria com as secretarias sociais”.

Professor e pesquisador na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), Daniel Cara elogiou a iniciativa: “parabenizo a Prefeitura de Diadema, do prefeito José de Filippi Júnior, e dos secretários Benedito Mariano (Segurança Cidadã) e Ana Lucia Sanches (Educação), pelo estabelecimento do Observatório de Segurança Escolar. O projeto é a primeira grande resposta de uma gestão municipal ao fenômeno da violência contra as escolas. Diadema é um dos melhores exemplos de boa gestão pública”.

