Diarista é proibida de esquentar marmita no RJ: 'Só pra moradores'

247 - A faxina programada para segunda-feira (27) não durou nem até a metade do dia. A diarista Marcelle Oliveira, 34, tinha ido fazer seu trabalho em um apartamento em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, mas decidiu ir embora na hora do almoço, após ser impedida de usar o microondas da casa para esquentar a própria marmita.

Ela ouviu do dono do apartamento que "os aparelhos domésticos eram só para os moradores da casa".

Moradora de Campo Grande, zona oeste da cidade, Marcelle divide seu tempo entre faxinas e uma confeitaria, fazendo doces para fora. Na segunda, ela acordou por volta das 4h40 e preparou sua marmita. Para chegar às 8h em Ipanema, pegou uma van e um metrô. A pretensão era retornar só quando todo o trabalho fosse concluído, mas ela acabou tendo que mudar os planos.

“Quando perguntei a esse senhor, ele disse que eu não poderia usar o microondas porque é de uso dos moradores do apartamento. Eu olhei e perguntei novamente. Ele me respondeu mais uma vez e disse que os aparelhos domésticos são para os moradores da casa. Eu respirei, troquei de roupa e comuniquei a ele que estava indo embora”, disse ela ao portal UOL.

