Dimas Covas deixa a direção do Butantan

247 - O diretor-geral do Instituto Butantan, Dimas Covas, pediu nesta quarta-feira (30) a exoneração do cargo na entidade. A Secretaria Estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde,pasta a qual o instituto é vinculado, afirmou ter aceitado o pedido.

"O professor Dimas Covas pediu sua exoneração, que foi aceita pela Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, à qual o Instituto Butantan é vinculado. Dimas deixou a direção do Instituto Butantan em 11 de novembro, na mesma data em que se deu a sua nomeação para a Fundação Butantan. A publicação ocorrerá nos próximos dias no Diário Oficial do Estado, com data retroativa", disse o texto.

