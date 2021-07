Dimas Covas rebate decisão da prefeitura de SP em liberar Carnaval e Réveillon: “é muito precoce”

247 - O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, que também é membro do Centro de Contingência ao Coronavírus em São Paulo, disse que, diante do cenário atual da pandemia, não é o momento de cogitar reaberturas maiores de serviços não essenciais, muito menos pensar em eventos com grandes aglomerações, como Carnaval e Réveillon.

"É muito precoce. Não sabemos o que vai acontecer. O grande aprendizado atual é o seguinte: a pandemia não é uma situação matemática. Temos que observar dia a dia", afirmou em entrevista ao portal UOL.

Na semana passada, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse que "a princípio, a cidade terá Réveillon, terá Carnaval" em 2022.

