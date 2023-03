Dino rebate ataque grotesco de Eduardo Bolsonaro: "Não tenho medo de milicianos nem de milicianinhos"

Apoie o 247

247 - Flávio Dino usou suas redes sociais nesta quinta-feira para rebater mais uma fake news grotesca de Eduardo Bolsonaro relacionou o ministro da Justiça ao tráfico.

"Flávio Dino foi visitar o Complexo da Maré, comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada do Rio de Janeiro, com dois carros. Ou seja, tá tudo armado com o tráfico de drogas. Galera do CPX tá, ó, pode chegar que tá na boa", disse o deputado Eduardo Bolsonaro, mais uma vez repetindo a mentira de que “CPX” seria uma gíria de tráfico enquanto, na realidade, é uma abreviação de Complexo, muito utilizadas entre os moradores.

Confira o trecho em que Eduardo leva uma enquadrada do deputado Glauber Braga após as mentiras disparadas:

Glauber Braga pergunta a Eduardo Bolsonaro sobre as joias árabes: pic.twitter.com/VyjtUKuvaL — Chico Alves (@ChicoAlvesRio) March 15, 2023

Dino então rebateu: "Soube que representantes da extrema-direita reiteraram seu ódio a lugares onde moram os mais pobres. Essa gente sem decoro não vai me impedir de ouvir a voz de quem mais precisa do Estado. Não tenho medo de gritos de milicianos nem de milicianinhos. Foto da reunião que atacam".

