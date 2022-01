Dique que transbordou em MG entra na classificação três e pode romper a qualquer momento

Apoie o 247

247- O dique na mina de ferro de Pau Branco, em Nova Lima (MG), foi colocado no nível três de emergência pela Agência Nacional de Mineração (ANM) após transbordar neste sábado devido às fortes chuvas que atingem a região. A classificação é considerada a mais grave na escala de segurança.

De acordo com reportagem do UOL, a fabricante de tubos Vallourec, responsável pela mina, confirmou a elevação do nível de risco de ruptura da estrutura, que despejou sedimentos sobre a BR-040 e deixou uma pessoa ferida.

A Justiça de Minas Gerais obrigou a empresa a adotar, em até 48 horas, um plano que garanta segurança e estabilidade à estrutura. A Justiça também bloqueou R$ 1 bilhão da empresa.

