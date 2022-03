Direção Nacional do PROS nega ter aprovado nome de Daciolo para disputa do governo do RJ

Apoie o 247

247 - A Comissão Executiva Nacional do PROS reprovou a decisão do diretório regional do partido no Rio de Janeiro que anunciou a intenção de lançar o ex-deputado federal Cabo Daciolo como candidato ao governo do estado.

“O PROS Nacional lamenta o ocorrido, reprova o uso indevido do nome e da imagem do Cabo Daciolo, ex-candidato à presidente da República, informa que a iniciativa foi adotada sem consulta ao PROS NACIONAL”, diz a nota do partido.

“Tendo os supostos membros do PROS/RJ promovido o anúncio sem possuírem qualquer legitimidade, e o fizeram em total descumprimento às Resoluções nºs 001/2022 e 002/2022, respectivamente, de 09 e 10 de março de 2022, expedida pela Comissão Executiva Nacional, nos termos do art. 38, inciso I, do Estatuto Partidário”, acrescentou.

A legenda diz ainda que “nenhum Diretório ou Comissão Regional poderá deliberar sobre escolha de candidatos às Eleições de 2022, sem prévia consulta à Comissão Executiva Nacional do Partido Republicano da Ordem Social”.

