Direitos Já! Ato em defesa do sistema eleitoral reúne 15 partidos e lideranças no Rio

Direitos Já - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, parlamentares e dirigentes partidários de todo o país, lideranças da sociedade civil e autoridades religiosas, em caráter suprapartidário, participam, hoje, do IX Ato do Direitos Já! Fórum Pela Democracia – Em Defesa da Justiça Eleitoral e da Não Violência. O evento terá início às 19h, com transmissão ao vivo pelo UOL, acontece no do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, tendo como objetivo o incentivo à confiança da sociedade brasileira na Justiça Eleitoral.

O Ato se somará a outros oito promovidos pelo Direitos Já! em defesa da democracia e o bom funcionamento das instituições que a sustenta. “Esse ato acontece em um momento de grande importância em torno da confiança em torno da Justiça Eleitoral, hoje questionada por um grupo antidemocrático e que quer causar uma dúvida entre os cidadãos brasileiros”, afirma Fernando Guimarães, coordenador geral do Direitos Já!”.

São alguns dos nomes que comporão a mesa no Ato:

Marcio Girão Presidente do Clube de Engenharia do Brasil; Eduardo Paes prefeito do Rio de Janeiro; Senadora do Maranhão Eliziane Gama; Carlos Siqueira Presidente do PSB, Bruna Brelaz Presidente da UNE, Adilson Araujo Presidente da CTB; Octavio Costa Presidente da ABI; Luiz Tibé Presidente Nacional do Avante; Fernando Pigatto Presidente do CNS; Carla Piranda Rebello; Ana de Hollanda ex-ministra da Cultura; Heloísa Helena Porta Voz-Nacional da Rede; Aldo Arantes Coordenador da ADJD; a atriz Bete Mendes; Deputado Federal Paulo Teixeira PT/SP; o ator Paulo Betti; Deputado Federal Marcelo Ramos PSD/AM; a jurista Carol Proner; Ana Tereza Vasconcelos da SBPC; Deputado Federal José Nelto Podemos/GO; Dimitre Sales Presidente do CONDEPE/SP; Deputada Federal Jandira Feghali; Deputado Federal Alessandro Molon PSB/RJ; Patrícia Manaro da Aliança Nacional da LGBTI; Prefeito de Cabo Frio José Bonifácio presidente estadual do PDT/RJ; Fernanda Machado Presidente da UNEGRO/RJ; Leonardo Picciani presidente estadual do MDB RJ; Glaucia Morelli presidente da CMB; Marina Marçal do ICS; Luciano Bandeira presidente da OAB-RJ; José Alvaro Moíses cientista político; atriz Lucélia Santos; Deputada Federal Talíria Petrone PSOL/RJ; Deputado Federal Marcelo Freixo PSB/RJ; Deputada Federal Erica Kokay PDF/RJ; Deputada Federal Benedita da Silva PT/RJ; Deputado Federal Aliel Machado PV/PR; Marcelo Caleiro PSOL/RJ; Presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro André Siciliano, Vereador do Rio de Janeiro Chico Alencar PSOL; Juliana Benício do Partido Novo.

Outros políticos e autoridades estarão no evento de forma presencial e remota.

1º de agosto de 2022 às 18h; Auditório do Clube dos Engenheiros do Rio de Janeiro; Av. Rio Branco, 124 – 25º andar / Centro

