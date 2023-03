Direto de Bangu, Roberto Jefferson detona Jair Bolsonaro

A postura de Jefferson em Bangu 8, aliás, contrasta com a adotada com policiais quando reagiu à prisão. Na cadeia, o dirigente tem se mostrado respeitoso edit

Apoie o 247

ICL

247 - “Do presídio em Bangu 8, no Rio, Roberto Jefferson não tem poupado Jair Bolsonaro de pesadas críticas. A pessoas com quem tem convivido no cárcere, disse que o capitão pulou do barco em meio à tormenta. Uma referência ao fato de o então presidente ter deixado, sem orientação, manifestantes após a derrota para Lula”, informa o jornalista Paulo Cappelli em sua coluna no portal Metrópoles.

“Pelo raciocínio de Jefferson, prisões poderiam ter sido evitadas se Bolsonaro tivesse sido claro quanto às suas intenções. As críticas decorrem da postura dúbia adotada pela família Bolsonaro após o segundo turno. No começo de dezembro, Flávio afirmava que um golpe nunca havia sido cogitado. Já o então presidente declarava, na porta do Alvorada, que cabia aos manifestantes ‘decidir para onde iriam’ as Forças Armadas’. Ele também tem detonado Bolsonaro pela viagem aos Estados Unidos após a derrota”, acrescenta.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.