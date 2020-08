Diretor da Mocidade Independente de Padre Miguel denuncia racismo em supermercado no Rio

"O gerente me seguiu durante todo o percurso no estabelecimento, avaliando e monitorando tudo o que eu pegava e colocava na minha bolsa. Ele passou por trás de mim por duas vezes ou três vezes e olhou o que tinha dentro da minha bolsa", conta George Louzada edit

247 - O diretor da ala de passistas da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, George Louzada, denunciou nesta sexta-feira (14) que foi vítima de racismo em um supermercado da Rede Multimarket localizado no bairro de Madureira.

Louzada contou que foi perseguido no supermercado pelo gerente, que chegou a verificar o que ele levava dentro de sua bolsa. O coreógrafo disse que mora em frente ao estabelecimento e que frequenta o local quase todos os dias.

"Estou aqui hoje para fazer a denúncia de um ato racista, de uma atitude preconceituosa sofrida por mim ontem, quinta-feira, no mercado Multimarket, em Madureira. Desde quando eu cheguei, o gerente talvez estranhando a minha cor, a nossa cor, o gerente me seguiu durante todo o percurso no estabelecimento, avaliando e monitorando tudo o que eu pegava e colocava na minha bolsa", disse.

"Em um dado momento eu notei essa movimentação mais estranha dele. Ele passou por trás de mim por duas vezes ou três vezes e olhou o que tinha dentro da minha bolsa. Ele abaixou para olhar o que tinha dentro da minha bolsa. Eu continuei as minhas compras. No final de tudo eu não tinha mais o que comprar e eu decidi fazer um teste. Me dirigi até o final da loja para ver se ele ia atrás de mim, pois ele foi atrás de mim. Eu olhei para ele e me dirigi até o caixa. Paguei as minhas compras, peguei a nota fiscal, entrei na loja e fui falar com ele", completou

Louzada também fez um desabafo sobre a discriminação sofrida pelos negros todos os dias. "Qualquer ato racista não pode passar em branco, nós não vamos mais nos calar. Nós somos acusados sem provas, somos cercados sem motivos e nós somos acuados. Um mercado com 90% de seu quadro de funcionários pretos, ter uma atitude racista com um cliente é completamente insano. Não se permita passar por essas situações calados. Somos força, somos maioria, e seremos resistência sempre. Somos clientes, e eles precisam de nós, a massa".

O caso está sendo investigado pela 29ª DP (Madureira).

A Rede Multimarket divulgou nota no Facebook: “a Rede de Supermercados Multi Market repudia qualquer forma de racismo e preconceito.Todos os seus funcionários durante a admissão são informados sobre o código de ética da Rede. Sabemos que um pedido de desculpas não basta, por isso já estamos tomando as devidas providências legais. Também nos colocamos a disposição do George para o que for necessário”.

