Diretor de presídio pede demissão após denúncia de regalias a Dr. Jairinho e Monique

247 - Ricardo Larrubia, diretor do presídio Frederico Marques, localizado no bairro de Benfica, Zona Norte do Rio, por onde passaram Dr. Jairinho e Monique Medeiros, pediu demissão após emergirem denúncias de que os acusados no assassinato do menino Henry foram tratados com regalias durante a passagem de ambos na unidade, informa a coluna de Lauro Jardim, no Globo.

Segundo o promotor Murilo Bustamente, a denúncia anônima informava que houve quebra de padrões e que ambos tiveram acesso a celas isoladas.

A SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) informou que enviou as imagens ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ).

Atualmente, Jairinho está preso em Bangu 8 e Monique no Instituto Penal Ismael Sirieiro, em Niterói. A unidade em Benfica funciona como triagem para entrada de detentos no sistema penitenciário.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.