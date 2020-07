Diretor do Butantan se diz otimista com disponibilizar vacina ainda em 2020

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse estar otimista com a possibilidade de disponibilizar a vacina contra o novo coronavírus ainda no fim deste ano ou no início de 2021 edit

247 - O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse nesta terça-feira (7) estar otimista com a possibilidade de disponibilizar a vacina contra o novo coronavírus ainda no fim deste ano ou no início de 2021. A informação é do portal UOL.

Na segunda-feira (6), o governo de São Paulo anunciou que os testes da vacina CoronaVac, desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, vão começar no dia 20 de julho.

Em entrevista à rádio CBN, Covas classificou a vacina como uma "nova esperança" e disse que ela está numa fase adiantada de seu desenvolvimento. Segundo ele, estudos preliminares mostram que ela consegue dar proteção acima de 90% aos indivíduos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.