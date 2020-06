Diretor do Hospital Pedro Ernesto diz que pacientes com Covid-19 têm chegado em estado mais grave

247 - Em entrevista concedida ao jornal O Globo, o professor Ronaldo Damião, diretor do Hospital Universitário Pedro Ernesto, afirma que "as enfermarias com infectados pela Covid-19 do Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), já não estão lotadas como em maio. Mas as UTIs seguem repletas de pacientes e Ronaldo Damião se diz alarmado, pois eles estão chegando em condições ainda mais graves".

"Temos 52 leitos de UTI ocupados, 12 vagas para adultos. Nas enfermarias, são 45 leitos ocupados e há 45 vagas. Isso muda a cada dia, em função de altas e óbitos, mas essa é a tendência. A solicitação de vagas em enfermarias diminuiu, mas continua igual para a UTI. E há um detalhe preocupante", acrescenta.

