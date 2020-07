Diretor do Instituto Butantan acredita que mortes por Covid-19 em SP só diminuirão em 2021

Dimas Covas é integrante do Centro de Contingência do governo paulista para o combate à pandemia do novo coronavírus edit

247 - O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse, em um debate on-line realizado pela Fapesp nesta terça, acreditar que as mortes pelo novo coronavírus no estado de São Paulo só irão diminuir em 2021. Ele é integrante do Centro de Contingência do governo paulista para o combate à pandemia de Covid-19.

“Nós vamos manter essa epidemia por um bom tempo ainda. Provavelmente a taxa de mortalidade também, embora possa até estar estabilizada em um patamar elevado”, declarou.

“Nós estamos tendo em torno de 300, um pouco mais de 300 óbitos por dia no estado de São Paulo, o que corresponde a um Boeing 747. Estamos tendo a explosão de um Boeing 747 por dia. E pode ser que isso ainda se prolongue até o ano que vem.”

O estado de São Paulo já registrou 393.176 casos de Covid-19, com 18.640 mortes, de acordo com dados oficiais do Ministério da Saúde.

