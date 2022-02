Diretora de projeto social que atende 500 crianças em Petrópolis morre soterrada após chuva

Maria das Graças de Paiva Destro, de 73 anos, morava próximo à sede do projeto edit

247 - Uma das diretoras de um projeto social que atende 500 crianças em Petrópolis, no Rio de Janeiro, está entre os mortos na região serrana após a destruição causada pela chuva que atingiu a cidade nesta terça-feira (15).

Maria das Graças de Paiva Destro, de 73 anos, a “Dona Fia” como era chamada na comunidade, morava ao lado da sede do projeto e morreu soterrada. Segundo relatos de familiares ao G1, o corpo da idosa só foi encontrado na manhã desta quarta-feira (16) e logo depois levado ao IML.

O prédio do Projeto Morro ficava no bairro Alto da Serra, na região do Morro da Oficina. A estrutura de quatro andares desapareceu completamente.

Dona Maria foi uma das primeiras pessoas a abraçar o projeto desde que foi instalado na região, há 15 anos.

“Sempre esteve muito presente no projeto, sempre quando a gente precisou, não só a Dona Fia, mas toda a família dela. Então, assim, é uma perda muito muito forte pra gente. É uma pessoa que vai fazer muita falta. Uma pessoa idosa, mas não era o momento dela ir", relembra o idealizador do projeto, Bruno Gonçalves.

Além da perda das vidas, o projeto estima uma prejuízo financeiro de R$ 700 mil.

