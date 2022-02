Diretora é esfaqueada por aluno em escola estadual em SP

O ataque aconteceu no fim da aula do período noturno na escola estadual Ângelo Barros de Araújo, em Caraguatatuba edit

247 - A diretora de uma escola em Caraguatatuba foi esfaqueada por um aluno na noite desta terça-feira (22). A vítima foi socorrida e levada para hospital, onde segue internada. O adolescente de 16 anos foi detido e segue apreendido. A reportagem é do portal G1.

O ataque aconteceu no fim da aula do período noturno na escola estadual Ângelo Barros de Araújo. De acordo com a Polícia Civil, a profissional abria o portão da escola para que o adolescente saísse, quando foi golpeada diversas vezes. O crime foi flagrado pelas câmeras de segurança da escola. (Veja o vídeo acima)

A mulher foi golpeada no abdômen, braço e perna. Alunos que estavam no local socorreram a diretora, acionaram o resgate que a levou para o Hospital Stella Maris, onde passou por uma cirurgia. Por causa da gravidade das lesões, a mulher foi transferida para um hospital em São José. A diretora segue internada, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

Após o ataque, a polícia foi acionada e o adolescente foi apreendido. Ele se feriu no ataque e foi socorrido e depois encaminhado à delegacia. Em depoimento, ele disse que cometeu o crime pela quebra de confiança com a profissional, o que teria o deixado com raiva. De acordo com a polícia, ele ainda disse não estar arrependido do crime.

O caso foi registrado como ato infracional correspondente a tentativa de homicídio. Ele vai permanecer detido e vai ser encaminhado à Fundação Casa.

