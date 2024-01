Diretório do PT em São Paulo faz reunião para definir data da filiação de Marta Suplicy

Expectativa é de que a oficialização da filiação ocorra até o início de fevereiro, em um evento com a presença do presidente Lula edit

247 - O PT realiza uma reunião nesta terça-feira (16) para decidir a data de filiação da ex-prefeita Marta Suplicy, que retorna ao partido para ser a vice na chapa encabeçada pelo deputado federal Guilherme Boulos (Psol) à Prefeitura de São Paulo. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

A expectativa é de que a oficialização da filiação ocorra até o início de fevereiro, em um evento que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que atuou diretamente nas conversas que culminaram no acordo com Marta.

Embora o prazo para filiação se encerre no início de abril, de acordo com as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a antecipação da decisão visa evitar desgastes internos no partido. Há correntes minoritárias e políticos defendendo a realização de prévias e alternativas ao nome de Marta na disputa. O deputado estadual Eduardo Suplicy, por exemplo, pretende levar a proposta de prévias à reunião, algo considerado improvável pelas lideranças do PT na capital.

“Um membro da Executiva municipal do PT afirmou que ‘do ponto de vista político, Marta já é a escolhida para ocupar a vice na chapa de Boulos’, restando apenas a formalização do processo”, ressalta a reportagem.

No sábado, durante o encontro que selou a aliança entre Boulos e Marta, o deputado petista havia sugerido o nome da vereadora Luna Zarattini como alternativa. Contudo, a vereadora negou a intenção de disputar prévias contra a ex-prefeita da cidade, demonstrando surpresa com o apoio manifestado nas redes sociais.

