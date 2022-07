Dirigente do União Brasil apoia aproximação com PT: "Democracia x barbárie"

"Todas as conversas para derrotar a barbárie são válidas”, afirmou deputado integrante da executiva nacional do União edit

247 - O deputado federal Junior Bozzella, vice-presidente do diretório paulista do União Brasil, é favorável à aproximação do partido com o PT, de acordo com a coluna do Guilherme Amado no Metrópoles.

“(A eleição deste ano) trata-se de democracia versus barbárie. Todas as conversas para derrotar a barbárie são válidas”, disse Bozzella.

A fala do deputado se deu num contexto de abertura de diálogo entre o PT e o União Brasil para uma aliança que favorecesse a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. Ainda segundo a coluna, as conversas também abordaram um possível alinhamento no cenário nacional.

A aproximação teria ocorrido por 'exclusão', dado que o presidente do União, Luciano Bivar, tem resistência a Jair Bolsonaro (PL) e ao atual governador paulista, Rodrigo Garcia (PSDB).

Como contrapartida, um dos cenários possíveis seria o apoio petista a Bivar em uma eventual candidatura à Câmara dos Deputados, onde teria mais chances de ser eleito do que na corrida presidencial.

