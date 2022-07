Disputa por vice de Garcia gera impasse na aliança entre MDB e PSDB em SP

Apoie o 247

ICL

247 - A disputa pelo vice do governador Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição em São Paulo, gerou um impasse na aliança entre o MDB e o PSDB – que estão unidos nacionalmente em torno da candidata Simone Tebet (MDB) à presidência.

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo , o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), entende que existia um acordo em que ele escolheria o nome do vice de Garcia, tendo apontado Edson Aparecido (MDB).

No entanto, Garcia afirma que o acerto era com o Bruno Covas (PSDB), que morreu em 2021, e não com Nunes, que sucedeu o tucano após sua morte em 2021.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O desacerto tem gerado farpas. Aliados relatam um telefonema em que Nunes ouviu de Rodrigo Maia (PSDB), que participa das articulações políticas de Garcia, que a decisão final do vice ficaria para mais adiante. Respondeu então que a decisão final de seu apoio também virá depois”, informa a reportagem da Folha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O prefeito tem dito que Garcia foi insistente em ouvir uma indicação sua para a vice e agora tergiversa na conclusão. Nunes levou quatro nomes para o governador, entre eles os de dois prefeitos, o da secretária de Cultura Aline Torres e Aparecido, que finalmente foi o escolhido”, continua a matéria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Garcia, todavia, quer alguém do União Brasil – partido fundado após a fusão de DEM e PSL e que tem atualmente a maior bancada de deputados do Congresso e os maiores recursos financeiros para as eleições.

Ao mesmo tempo, de acordo com a Folha, há setores que defendem um distanciamento entre Nunes e Garcia, o que pode prejudicar a aliança PSDB-MDB no principal estado (do ponto de vista eleitoral e econômico) do País.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE