Disque-Denúncia recebe informação sobre plano para assassinar promotora do caso Marielle

Disque-Denúncia recebeu a informação de que havia uma ordem do ex-capitão da PM Adriano Magalhães da Nóbrega, para assassinar a coordenadora do GAECO do MPRJ, Simone Sibilio, uma das responsáveis pelas investigações da morte da vereadora e do motorista Anderson Gomes

247 - Por meio do Disque-Denúncia, o Ministério Público do Rio (MPRJ) redobrau a segurança dos promotores que atuam no Caso Marielle. De acordo com informações, um plano teria sido arquitetado para assassinar a coordenadora do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRJ, Simone Sibilio, uma das responsáveis pelas investigações da morte da vereadora e do motorista Anderson Gomes.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, a denúncia informa que a ordem seria do ex-capitão da PM Adriano Magalhães da Nóbrega, acusado de ser o chefe do grupo mais expressivo de assassinos de aluguel do Rio, responsável pela milícia de Rio das Pedras e da Muzema, favelas onde as ações do Gaeco, com o apoio da Polícia Civil, ocorreram de um ano para cá.

Em nota, o MP informou que a coordenação do GAECO não se manifestaria sobre o assunto, pois "as questões relativas à segurança institucional são absolutamente sigilosas, como é o caso da segurança pessoal de membros e o sistema de proteção daqueles que se encontram em situação de risco potencial".