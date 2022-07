Dois criminosos foram baleados em SP, afirma polícia

Apoie o 247

247 - A Polícia Militar do estado de São Paulo (PM-SP) baleou, na noite dessa quarta-feira (20), dois acusados de crime, que, de acordo com policiais, iriam fazer um assalto a uma motociclista na região do Campo Limpo, na Zona Sul da cidade de São Paulo (SP).

A PM disse que os dois suspeitos estavam numa moto e anunciaram o assalto contra um motoqueiro na Rua Januário com a Estrada do Campo Limpo. Um carro da polícia passava no local e houve troca de tiros. Os dois suspeitos foram baleados e socorridos para hospital da região.

Um deles morreu e o outro ficou em estado grave, segundo a PM.

Operação no Rio

A Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro fez, nesta quinta-feira (21), uma operação no Complexo do Alemão, zona norte da cidade do Rio de Janeiro (RJ). A ação deixou mortos. Também houve tiros contra um helicóptero dos policiais.

