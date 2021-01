Dois de quatro casos suspeitos da nova variante do coronavírus em SP foram descartados, diz governo

De acordo com o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, dois casos foram descartados após suspeita de contaminação provocada por mutações do coronavírus edit

247 - O secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, afirmou nesta segunda-feira (4) que foram descartados dois de quatro casos suspeitos de contaminação pela nova cepa do coronavírus.

De acordo com o dirigente, os casos descartados são de pacientes internados em hospitais privados do estado e que estiveram no Reino Unido. O relato foi publicado pelo portal G1.

O laboratório de diagnósticos privado Dasa afirmou, em 31 de dezembro, ter encontrado dois casos da nova variante do coronavírus em São Paulo. O governo paulista ainda considera os casos como suspeitos e espera o resultado da contraprova realizada pelo Instituto Adolfo Lutz.

A variante, chamada de B.1.1.7, foi identificada em pelo menos outros 17 países. Ela é 56% mais contagiosa.

