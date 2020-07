Dois empresários são presos em investigação sobre contratos do Iabas com a Prefeitura do Rio

A Polícia Civil do Rio prendeu dois empresários por supostos desvios de R$ 6,5 milhões em contratos da Organização Social Iabas (Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde) com a Prefeitura do Rio edit

247 - A Polícia Civil do Rio prendeu nesta quinta-feira (23) os empresários Marcos Duarte da Cruz e Francesco Favorito Sciammarella Neto por supostos desvios de R$ 6,5 milhões em contratos da Organização Social Iabas (Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde) com a Prefeitura do Rio. De acordo com as investigações da polícia e do Ministério Público (MP-RJ), a antiga gestão do Iabas recebeu R$ 4,3 bilhões entre 2009 e o começo de 2019, nas gestões de Eduardo Paes e Marcelo Crivella. Do total, R$ 6,5 milhões teriam sido desviados. Ainda não se sabe quando esse esquema começou.

O Iabas, por meio de sua assessoria, informou que desconhecia a operçaão. "São contratos antigos, que não estão mais em vigência. O último contrato que o Iabas teve com a Prefeitura do Rio foi em 2019. Atualmente, o Iabas não tem qualquer contrato com a Prefeitura do Rio", disse, de acordo com relato publicado pelo portal G1.

A polícia procurava ainda por Luis Eduardo Cruz, ex-controlador do Iabas, a mulher dele, Simone Amaral da Silva Cruz, e Adriane Pereira Reis.

