Dois filhos de Flordelis são condenados pela morte do pastor Anderson do Carmo

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Dois filhos da ex-deputada e pastora Flordelis dos Santos de Souza foram condenados na madrugada desta quarta-feira (24) por envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-parlamentar, em junho de 2019. Flordelis está presa sob acusação de mandar matar o marido. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico da ex-deputada, acusado de disparar os tiros que mataram Anderson, foi condenado a 33 anos e dois meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma, uso de documento ilegal e associação criminosa armada.

Lucas Cézar dos Santos de Souza, que teria ajudado a comprar a arma do crime, segundo o Ministério Público do Estado do Rio, foi condenado a sete anos e meio por homicídio triplamente qualificado. Sua pena foi reduzida por ter colaborado com as investigações.

PUBLICIDADE

O julgamento começou na tarde de terça-feira (23) e avançou pela madrugada. O júri foi presidido pela juíza Nearis dos Santos de Carvalho Arce, titular da 3ª Vara Criminal de Niterói, e teve mais de 15 horas de duração. Oito testemunhas da acusação e da defesa foram ouvidas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE