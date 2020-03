Dom Orani fecha igrejas católicas do Rio

A decisão é tomada no momento em que igrejas evangélicas, como a do pastor Silas Malafaia – Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo – têm se recusado a fechar os templos edit

Por Marcelo Auler, em seu Blog e para o Jornalistas pela Democracia

Acatando uma recomendação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, dom Orani João Tempesta, determinou na tarde desta sexta-feira (20/03) o fechamento de todas as igrejas católicas da sua arquidiocese.

Em Nota da Cúria aos Sacerdotes, assinada pelo Vigário Geral e Moderador da Cúria, Dom Juarez Delorto Secco, a ordem do cardeal é que “as Missas devem continuar a ser celebradas cotidianamente, porém sem a participação do povo”.

A decisão é tomada no momento em que igrejas evangélicas, como a do pastor Silas Malafaia – Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo – têm se recusado a fechar os templos. Eles criticam as medidas restritivas. O Ministério Público recorreu à Justiça do Rio, mas o juiz Marcello de Sá Baptista, do Plantão Judicial, recusou-se a proibir os cultos.

“O Poder Executivo não determinou a interrupção de cultos religiosos até o momento. O Poder Legislativo não criou lei neste sentido. Não pode o Poder Judiciário avocar a condição de Legislador Positivo e regulamentar uma atividade, em atrito com as normas até agora traçadas pelos órgãos gestores da crise existente”, justificou o magistrado.

O pedido do Ministério Público ao cardeal do Rio foi no sentido do “imediato fechamento das igrejas e imediata suspensão das atividades presenciais para os fiéis enquanto durar o estado de emergência na saúde pública do Rio de Janeiro, por motivo do Novo Coronavírus (COVID-19)”.

O MP-RJ destacou a necessidade de se “impedir aglomerações, de se fazer o isolamento social e fala ainda do risco de colapso no sistema de saúde público e privado, da situação de transmissão comunitária do vírus em que se encontra a Cidade do Rio de Janeiro e do deslocamento que a realização de atividades religiosas implica”.

Dom Orani já havia determinado a limitação das atividades religiosas na sua arquidiocese tendo impedido a realização de procissões e festas durante a comemoração do Dia de São José (19/03).