Dono da rede Busger lamenta paralisação da economia: ‘mortes aumentaram 2%, mas população aumenta 1% ao ano”

247 - O dono da rede de hamburgueria “Busger” Rodrigo Arjonas lamentou em suas redes sociais nesta terça-feira (12) a paralisação econômica por conta da proliferação do Covid-19. Seguindo a fala do empresário Junior Durski, dono da rede de restaurantes Madero, ele minimizou as mortes causadas pelo novo coronavírus.

Ele também criticou as medidas de isolamento social impostas na cidade de São Paulo.

“Então paramos o Brasil por um momento de 2% no número de mortes em relação a abril do ano passado. Levando-se em conta que a população aumenta aproximadamente 1% ao ano, é no mínimo algo muito estranho”, diz ele.

