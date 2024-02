Dono de padaria de SP ataca cliente por usar notebook e o ameaça de morte (vídeos)

Apoie o 247

247 - O proprietário de uma padaria de Barueri, na Grande São Paulo, tentou atacar um cliente usando um bastão de madeira e proferiu ameaças contra ele. O incidente teve lugar depois que o dono do estabelecimento se irritou ao ver um notebook colocado sobre a mesa onde a vítima se encontrava.

De acordo com o cliente e informações da polícia, o indivíduo envolvido no incidente é o proprietário da padaria Empório Bethaville. A tensão escala e, em gravações subsequentes, observa-se o homem em perseguição aos dois indivíduos, ameaçando-os de morte.

O incidente foi oficialmente registrado como um crime de ameaça. O cliente, Allan Barros, empresário de 32 anos, declarou nas redes sociais que recorreu ao "departamento jurídico". Ele atribui ao proprietário um padrão de comportamento agressivo recorrente.

Confiram o ótimo atendimento do dono da Padaria Bethaville no bairro Bethaville em Barueri, São Paulo.



Depois a galera ainda fica com aquele papo de AINNN APOIE O COMÉRCIO LOCAL KKKKKKKKKK



Parte 1 pic.twitter.com/QiDWoXCh15 February 3, 2024

O privilégio de ser empresário branco. Dono da padaria Empório Bethaville, em Barueri, perseguiu cliente com uma barra de ferro ameaçando mata-lo só pq usou um notebook, o q é proibido no estabelecimento. E tudo na frente da polícia. Ganharam café grátis?pic.twitter.com/2id6rvT7tV February 3, 2024

(Com informações do UOL).

