Donos de restaurante atiram pedras contra cliente que teve pedido cancelado pelo iFood

Fórum - Uma engenheira que pediu comida de um restaurante em Niterói (RJ) pelo aplicativo iFood foi alvo da agressividade dos donos do estabelecimento, que foram até a frente de seu prédio e, revoltados pelo fado do pedido ter sido cancelado, atiraram pedras em sua direção.

O caso aconteceu no dia 18 de março e foi denunciado pela própria cliente, que postou vídeos e relato do ocorrido nas redes sociais. Segundo ela, os donos do restaurante, que formariam um casal, foram até a porta de seu edifício para cobrar o pagamento de um pedido que o iFood cancelou após a cliente fazer uma reclamação à plataforma sobre a qualidade da refeição. As pedras atiradas pelos donos do estabelecimento quebraram vidros de janelas de vizinhos e danificaram a recepção do edifício.

Ninguém ficou ferido. "Reclamei da qualidade e o ifood cancelou depois de eu ter confirmado a entrega. Os donos do restaurante vieram na minha casa me ameaçar, tacaram pedras e foram agressivos. Nos xingaram de todas as formas! Tentaram arrombar o nosso prédio! Na cabeça deles eu estava sendo caloteira por ter recebido a comida que nem consegui comer (tive que fritar um ovo) e o ifood cancelou depois. Eu não concordo com isso!", relatou a cliente, que acionou a polícia enquanto o casal desferia ofensas e atirava pedras. Eles foram embora antes da polícia chegar.

Ontem pedi uma comida no restaurante “Tempero com Amor” do @iFood e a comida veio péssima! Reclamei da qualidade e o ifood cancelou depois de eu ter confirmado a entrega. Os donos do restaurante vieram na minha casa me ameaçar, tacaram pedras e foram agressivos (continua) pic.twitter.com/aMRDaUif6F — Nessa (@wscc021) March 17, 2022





