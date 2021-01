Doria acompanha vacinação de quilombolas de Eldorado (SP), ofendidos por Bolsonaro

Visita do governador de São Paulo ocorre na cidade do interior onde Jair Bolsonaro foi criado e cuja comunidade quilombola foi citada por ele de forma racista em 2017, quando afirmou que “o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas” edit

247 - Em seu tour para acompanhar a vacinação contra a Covid-19 em São Paulo, o governador João Doria (PSDB) acabou fazendo uma provocação indireta a Jair Bolsonaro neste sábado (23), com quem tem rivalizado constantemente na corrida pelo imunizante.

Doria esteve presente hoje durante a vacinação dos quilombolas de Eldorado, cidade do Vale do Ribeira onde Jair Bolsonaro foi criado. A comunidade também foi citada por Bolsonaro de forma racista em 2017, quando afirmou que “o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas”. “Não fazem nada. Nem para procriador ele serve mais”, disse, durante palestra no Rio de Janeiro.

“Muita emoção na agenda de hoje no Vale do Ribeira. Em Eldorado, iniciamos a vacinação nas comunidades Quilombolas de SP no Quilombo Ivaporunduva. Vacinamos 300 Quilombolas que vivem em extrema vulnerabilidade. SP é o primeiro estado do Brasil a imunizar comunidades Quilombolas”, tuitou Doria.

