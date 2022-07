Doria acredita que Bolsonaro planeja adiar as eleições: 'É um doente'

Doria avalia que as comemorações pelo Dia da Independência este ano, 7 de setembro, devem ser ainda mais tensas do que as do ano passado edit

247- O ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse acreditar, em entrevista concedida ao portal UOL, que Jair Bolsonaro (PL) planeja causar o adiamento das eleições no Brasil com o incentivo à violência.

No último dia 9, o agente penitenciário Jorge José da Rocha Guaranho, bolsonarista, invadiu uma festa e matou a tiros o aniversariante, o guarda municipal Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu (PR). O evento celebrava os 50 anos de Arruda, em uma comemoração temática do PT, com bandeiras e cores do partido e foto do ex-presidente e pré-candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva.

"Não acredito em golpe, mas no sentimento bolsonarista, doentio da família Bolsonaro, para, diante de um quadro de profunda dificuldade no país, se proponha o adiamento das eleições. Isso é um ato condenável, é ruptura do processo institucional, democrático", afirmou o tucano.

Doria avalia que as comemorações pelo Dia da Independência este ano, 7 de setembro, devem ser ainda mais tensas do que as do ano passado, quando Bolsonaro participou de um ato que pregava ataques às instituições democráticas.

"O crescimento do confronto ao ponto da violência pode ser uma marca dessa eleição. Vejo que isso pode se acentuar nas próximas semanas, e ter seu ápice no 7 de setembro".

