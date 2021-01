Doria acusa Bolsonaro de atuar contra obras em São Paulo, vê afronta e promete agir

247 – O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), denunciou que Jair Bolsonaro estaria sabotando obras em São Paulo, que dependem de aval federal. “É afrontoso um presidente da República romper o pacto federativo e assumir publicamente que orientou ministros do seu governo a boicotarem São Paulo. Nós não ficaremos emudecidos e nem intimidados com isso. Vamos agir”, afirmou o governador.

"Obras de mobilidade e saneamento traçadas por São Paulo, que dependiam de acordo com Brasília para serem viabilizadas, ainda estão no papel, como no caso da ponte entre Santos e Guarujá e o piscinão de Jaboticabal, entre a capital e as cidades do ABC", aponta reportagem do jornalista Bruno Ribeiro, no jornal Estado de S. Paulo.

