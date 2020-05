Doria admite pela primeira vez possibilidade de lockdown em São Paulo

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), admitiu a possibilidade de lockdown no estado, o mais atingido pelos casos de coronavírus no Brasil. De acordo com o chefe do Executivo paulista, "vai prevalecer a decisão médica, da ciência e da saúde. Nenhuma decisão de ordem política, pessoal, personalista, partidária ou ideológica será colocada à frente da ciência". O estado tem ao menos 62.345 confirmações e 4.782 mortes por conta da Covid-19, de acordo com o site do governo federal disponibilizado para atualizações das estatísticas do coronavírus.

"Se qualquer manifestação, ainda que por decreto do governo federal, ferir os princípios da ciência e da proteção à vida, aqui não será praticado. Iremos à Justiça se necessário", disse o tucano ao jornal O Estado de S.Paulo.

Doria também criticou a postura de Jair Bolsonaro favorável à reabertura de algumas atividades econômicas. "O Brasil será um País mais triste em 2021. E triste pela falta de liderança, por ter um presidente que não lidera adequadamente, que não tem compaixão", continuou.

De acordo com o tucan, "temos uma dupla comunicação para a opinião pública. Governadores e prefeitos, em sua maioria, fazem esforço pelo isolamento, mostram a importância da medida para proteção à saúde e à vida e recomendam que as pessoas fiquem em casa".

"Por outro lado, o governo federal, por meio do presidente da República, orienta exatamente o inverso. (O presidente) não usa máscaras quando deveria utilizar, promove aglomerações, se pronuncia contrariamente ao isolamento, classifica o coronavírus de uma gripezinha e resfriadozinho, e em vez de estar em casa se diverte, passeando de Jet Ski, fazendo exercício de tiro, promovendo churrasco ou tendo a intenção de fazê-lo", acrescentou.

Segundo o governador, "neste momento, (a situação) está sob controle" no estado. "Nós não temos neste momento - e é sempre preciso enfatizar isso, neste momento - risco de colapso. A demanda na região metropolitana cresceu, mas ainda está controlável. A chegada de novos respiradores nos ajudará a manter uma margem de segurança razoável. No interior, o índice também é seguro neste momento. Mas é preciso ter muito cuidado, porque a velocidade com que essa doença se expande é muito grande", continuou.

