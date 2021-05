Doria afirma que parque linear do Rio Pinheiros será nomeado em homenagem a Bruno Covas

De acordo com o governador João Doria, o parque linear projetado nas margens do Rio Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, terá o nome de "Parque Linear Bruno Covas" em homenagem ao agora ex-prefeito da capital paulista, que faleceu edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou, nessa segunda-feira (17), que o parque linear projetado nas margens do Rio Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, terá o nome de "Parque Linear Bruno Covas" em homenagem ao prefeito da capital paulista, que morreu no domingo (16) vítima de câncer. A área de lazer deve ser entregue até 2022, de acordo com o Executivo estadual.

"Homenagem merecida a quem se dedicou a cuidar da população de São Paulo e trabalhar pela transformação da capital em uma cidade mais atrativa e sustentável", escreveu Doria no Twitter.

Covas morreu aos 41 anos. Desde 2019, ele lutava contra um câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos e no fígado. Ele foi enterrado no domingo no Cemitério do Paquetá, em Santos, sua cidade natal.

