"Doria agiu como terrorista": manutenção da candidatura presidencial está longe de ser uma vitória política

247 - A ameaça do ex-governador João Doria (PSDB) de abandonar a candidatura a presidente da República causou um terremoto no PSDB nesta quinta-feira (31). Mais tarde, ele próprio anunciou que o movimento tinha por objetivo conseguir "apoio explícito" da cúpula do partido à sua candidatura para evitar uma tentativa de golpe interno articulado pelo ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

À Malu Gaspar, do jornal O Globo, um "cacique tucano" afirmou: "Doria agiu como terrorista. Se abraçou ao PSDB com uma bomba amarrada ao corpo e ameaçou explodir tudo".

Toda a movimentação para manter Doria como candidato a presidente não foi por causa do ex-governador paulista, e sim por causa do partido, para não fazer água os acordos já estabelecidos. O acordo com o agora governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), por exemplo, foi quase desfeito.

Ele precisava que Doria deixasse o governo para assumir a gestão e assim conseguir ganhar força na corrida eleitoral estadual. Se Doria permanecesse no comando, ele garantiu que deixaria o PSDB e trabalharia pelo impeachment do então governador.

"Toda a movimentação realizada ontem no partido tinha como único objetivo desativar a bomba de Doria, mas não o de salvar a sua candidatura presidencial. (...) Doria, por sua vez, percebeu da pior maneira que seus aliados em São Paulo estavam mais preocupados com o futuro de Garcia do que com seu próprio", diz Malu Gaspar.

A estratégia "estabanada" de Doria pode ter sido um tiro no pé: "na visão desses tucanos, o que eles fizeram ontem foi desarmar a bomba. De agora em diante, vão começar a trabalhar para se livrar do terrorista", diz a colunista.

