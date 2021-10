Doria alega clima de enfrentamento e desiste de participar de debate das prévias do PSDB

Apoie o 247

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), não irá participar do primeiro debate entre os candidatos às prévias do partido, que está marcado para a próxima terça-feira (19). De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, interlocutores do tucano informaram que a desistência foi motivada pelo “clima de enfrentamento” reinante na legenda tucana. O partido deverá escolher em novembro o candidato que irá disputar a Presidência da República em 2022.

“A avaliação feita por Doria e seus auxiliares é que o enfrentamento entre ele, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, poderia expor divergências e críticas internas, enfraquecendo, assim, o PSDB e favorecendo outras legendas”, destaca a reportagem.

O debate, organizado pelo o Globo e Valor Econômico, será realizado com a presença de Eduardo Leite e Arthur Virgílio.

