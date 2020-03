Doria alerta: o pior da crise ainda não chegou

247 – Ao contrário de Jair Bolsonaro, que fez um pronunciamento em que falou em 'gripezinha' e defendeu a reabertura das escolas e do comércio, o governador de São Paulo, João Doria, disse que a crise é muito mais grave, em entrevista concedida ao jornalista Thiago Herdy, do jornal O Globo. "O pior da crise ainda não chegou. Essa é a verdade que a gente não pode esconder", disse ele.

Doria reclamou ainda da falta de ação do governo federal e disse que Jair Bolsonaro não fala com os governadores desde que tomou posse, ou seja, há 15 meses. Sobre a economia, ele defendeu que empregadores possam reduzir até 50% dos salários durante a crise. "É melhor do que o desemprego", afirmou.