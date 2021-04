Doria anuncia compra de 30 milhões de doses da CoronaVac e promete vacinar SP até o fim do ano

"A partir de setembro, após o cumprimento do nosso compromisso com o Ministério da Saúde, nós já adquirimos 30 milhões de doses. Receberemos até o final de setembro e vamos vacinar a totalidade da população de São Paulo" edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta segunda-feira (19) a compra de 30 milhões de doses da CoronaVac que serão utilizadas a partir de outubro para imunizar toda a população do estado até o fim de 2021.

"A partir de setembro, após o cumprimento integral do nosso compromisso, de SP com o Brasil, com o Ministério da Saúde, [com] o Programa Nacional de Imunização, nós já adquirimos 30 milhões de doses da vacina do Butantan junto ao laboratório Sinovac", disse o governador à CBN.

"Receberemos até o final de setembro [as 30 milhões de doses] e vamos vacinar a totalidade da população do estado de São Paulo até 31 de dezembro deste ano", completou.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.